 القنصل العام الهندي يزور الأسواق الشعبية والتراثية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القنصل العام الهندي يزور الأسواق الشعبية والتراثية بنجران

القنصل العام الهندي يزور الأسواق الشعبية والتراثية بنجران
المناطق - نجران

زار القنصل العام لجمهورية الهند في جدة السيد محمد نور رحمن شيخ يوم أمس حي أبا السعودي التاريخي حيث قام بجولة على الأسواق الشعبية والتراثية بحي أبا السعودية واستمع إلى شرح موسع من مرافقيه خلال هذه الزيارة عن ما تحتويه هذه الأسواق من المقتنيات التراثية والصناعات الشعبية والحرف اليدوية.

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح إن الأماكن الأثرية والتاريخية والأسواق الشعبية والتراثية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة للاطلاع على هذه الآثار التاريخية العريقة وأشار آل مريح إن منطقة نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية والأسواق الشعبية والتراثية والقرى التراثية التي جعلتها وجهه سياحية مميزة وإن هذه الآثار تحظى بعناية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزبيز وسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية صاخب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والمسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك لما لها من أهمية وقيمة أثرية وتاريخية لهذا الوطن الغالي

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