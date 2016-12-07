الأمير سعود بن نايف يترأس مجلس المنطقة الشرقية

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة وبحضور أعضاء المجلس عقد مجلس المنطقة جلسته الرابعة عشر لدورة الانعقاد السادس يوم الثلاثاء 7/3/1438 الموافق 6/2/2016 وبحضور أعضاء المجلس .

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيل أن سموه أشار في بداية الجلسة إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية وحرص مقامه الكريم على متابعة أحوال المواطنين والمقيمين في المنطقة وافتتاحه لعدد من المشاريع التنموية ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية التي ستتيح مزيدا من فرص العمل لشباب وشابات المنطقة .

وأضاف المهندس العقيل بأن سموه أذن بعد ذلك باستعراض جدول أعمال الجلسة والتي بدأت بعرض حول حالة المشاريع الجاري تنفيذها بناء على بيانات المشاريع الواردة من الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية والمعتمدة للمنطقة حتى ميزانية العام المالي الحالي 1437/1438هـ ، حيث بلغ عدد المشاريع 1293 مشروعا ثم تم استعراض تقارير اللجان التابعة للمجلس المشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين وما تم التوصل إليه من توصيات حيالها حيث اتخذ المجلس عددا من القرارات وهي:

• إعادة تفعيل وحدة الحروق في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ورفع ساعة الوحدة إلى (10) مع توفير كافة المتطلبات من الكوادر والتجهيزات اللازمة مع حث المستشفيات الأخرى على توفير خدمة علاج الحروق .

• زيادة القدرة الاستيعابية لحالات الخدج والعنايات المركزة لحديثي الولادة في المستشفيات الحكومية ومرافقها الصحية الحالية والمستقبلية، مع حث مستشفيات القطاع الخاص على التوسع في ذلك.

• توفير الوسائل والبدائل الحديثة من المكتبات الالكترونية والاستفادة من التقنيات الحديثة في الكليات بمحافظة الخفجي.

• الموافقة على إيجاد فرع مكتب بلدي في مركز الشيط بمحافظة النعيرية يكون مرتبطا إداريا لأقرب بلدية.

• دراسة إنشاء طريق يربط محافظة القطيف بالطريق السريع الذي يربط طريق الدمام / الرياض السريع بطريق الدمام / أبو حدرية السريع غرب مطار الملك فهد من قبل أمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للطرق بالمنطقة الشرقية وتحديد مدى الإمكانية والحاجة المستقبلية لذلك بما يتفق مع الإستراتيجية التخطيطية الموضوعة للمنطقة.

• دعم فرع المياه في محافظة حفر الباطن بمشروع استكمال محطة ضخ المياه بالمحافظة ومشروع شبكة المياه لتغطية الأحياء التي لم تشملها الشبكة.

• ردم ومسح الطريق الذي يقع بالنطاق الإداري للمنطقة الشرقية بين مركز أم عقلاء والعمانية حال توفر الإعتمادات المالية .

• قيام الأمانة بإدراج مشاريع إنشاء أسواق النفع العام للأسماك واللحوم والخضراوات في كل من: القطيف وسيهات وصفوي في ميزانية بلدية القطيف.

• رفع درجة فرع وزارة الزراعة بمحافظة حفر الباطن إلى مديرية .

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وقال المهندس العقيل بأن سموه أكد على أهمية قيام مسئولي الجهات الحكومية بالمنطقة بالمتابعة الميدانية لمشاريع المنطقة بشكل عام والتركيز على المشاريع المتأخرة والمتعثرة منها، وأهمية تنفيذها بجودة وكفاءة وتسخير كافة الجهود لإنجازها في الوقت المحدد، كما أوضح سموه بأن على مسئولي الجهات الحكومية المتابعة مع الوزارات بشأن المشاريع والخدمات بصفتهم ممثلين لهذه الوزارات المتعلقة بإداراتهم ، إضافة إلى أهمية التنسيق مع جميع القطاعات بالمنطقة وبشكل مباشر لإنهاء الخدمات والعوائق التي تعترض سير العمل وتحقيق التكامل والتناغم في أداء المهام ، مؤكدا سموه سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” لتحسين الأداء على كافة المستويات والمجالات ذات العلاقة بعمل التنمية ، وأكد سموه على أتممة العمل في جميع القطاعات الخدمية الحكومية والعمل الدءوب لتحقيق هذه المهام بما يعكس الجهود التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد “حفظهم الله” على كافة الميادين في مجالات التنمية المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع وجه سموه شكره للجميع على الحضور وتفاعلهم حاثا الجميع على تقديم الأفكار والآراء لتحقيق أعلى مستويات التنمية في كافة الميادين ، سائلا سموه العلي القدير بأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

يذكر بأن سموه قد استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور كما رحب سموه بالمهندس سعد بن خضران الحربي مدير عام الإدارة العامة للطرق بالمنطقة الشرقية وذلك بمناسبة تعيينه مديرا للإدارة العامة للطرق بالمنطقة، متمنيا سموه له التوفيق والسداد .