 ولي ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس وزراء موريشيوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ولي ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس وزراء موريشيوس

ولي ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس وزراء موريشيوس
المناطق_واس

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والأراضي وزير الشؤون الإسلامية والحج في موريشيوس شوكت سودهن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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