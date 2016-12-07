ولي ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس وزراء موريشيوس

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والأراضي وزير الشؤون الإسلامية والحج في موريشيوس شوكت سودهن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.