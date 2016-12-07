 العيادات التخصصية السعودية تقدم العلاج لأكثر من 3 آلاف طفل في مخيم الزعتري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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العيادات التخصصية السعودية تقدم العلاج لأكثر من 3 آلاف طفل في مخيم الزعتري

العيادات التخصصية السعودية تقدم العلاج لأكثر من 3 آلاف طفل في مخيم الزعتري
المناطق_الرياض

قدمت عيادة الأطفال التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج اللازم لأبناء اللاجئين السوريين والذي بلغ عددهم 3953 طفلا وذلك خلال شهر نوفمبر من العام 2016م .

وأفاد طبيب الأطفال الدكتور عبدالحي الخالدي أن قسم الأطفال يعتبر من أهم الأقسام الطبية داخل العيادات التخصصية السعودية حيث يستقبل العدد الأكبر من إجمالي المراجعين بحسب الاحصائيات الدورية في العيادات السعودية ويعود السبب وراء هذا الإقبال الشديد أن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من سكان مخيم الزعتري ، مضيفا أن العيادات السعودية تقوم بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة واللازمة لهذه الفئة العمرية.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية بدرالسمحان أن الحملة السعودية تسعى إلى تطوير العمل ورفع الكفاءة المقدمة من قبل كادر العيادات السعودية بالإضافة إلى تطوير الأجهزة والمعدات الطبية لتتناسب مع احتياجات اللاجئين السوريين وخصوصاً فئة الأطفال والتي غالباً ما تتعرض للوعكات الصحية الناتجة من التاثر السريع بالمحيط البيئي لها.

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