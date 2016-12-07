 18 إدارة في مشروع المهارات الطلابية بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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18 إدارة في مشروع المهارات الطلابية بتعليم عسير

18 إدارة في مشروع المهارات الطلابية بتعليم عسير
المناطق_عسير

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في قسم البرامج العامة والتدريب بإدارة النشاط الطلابي  ،  الأحد المقبل مشروع “التدريب والمهارات” على مستوى المملكة بعنوان ” مهارات القرن 21  … مدخل لرؤية المملكة 2030 ”  والذي يستمر لمدة خمسة أيام ، بمقر بيت الطالب  .
وأوضح  المدير العام للتعليم  في المنطقة  الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن المشروع سيركز على تدريب الطلاب على مهارات التفكير الناقد وطرق حل المشكلات الإبداعي ، والاستكشاف والاستقصاء والتعلم متعدد الموارد ، فيما أكد مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ أحمد حاضر أن المشروع يعنى ببناء شخصية الطالب وفقا لمتطلبات العصر ، وفق منهجية علمية تعتمد على استثمار عدد من حقائب التدريب للمهارات الحياتية ، لسد فجوة الأداء بين الواقع والمأمول في مخرجات التعليم ،والإسهام في تدريب القيادات الطلابية العاملة في مجال الأنشطة الطلابية .
إلى ذلك  أكد رئيس قسم البرامج العامة والتدريب  الأستاذ فواز الربيعي بأن المشروع   تشارك فيه 18 إدارة تعليمية  ،و 90 طالب ،ويهدف إلى الإسهام في تعزيز المواطنة ،والنمو الشخصي وبناء المهارات الحياتية للطالب ،والتهيئة لسوق العمل   

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