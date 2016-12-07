 توقيع عقد انشاء مشروع المستشفى السعودي الألماني في الدمام بتكلفة 336,5 مليون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

توقيع عقد انشاء مشروع المستشفى السعودي الألماني في الدمام بتكلفة 336,5 مليون أمير القصيم يدشن نظام “إنجاز” لمتابعة المشاريع الحكومية والخدمية إعلان الصخير يؤكد أهمية العمل لتنفيذ رؤية خادم الحرمين التي أقرت في قمة الرياض القمة الخليجية البريطانية: اتفاق على إطلاق شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات الأمير سعود بن نايف يترأس مجلس المنطقة الشرقية 18 إدارة في مشروع المهارات الطلابية بتعليم عسير العيادات التخصصية السعودية تقدم العلاج لأكثر من 3 آلاف طفل في مخيم الزعتري الخطوط السعودية تستلم 11طائرة جديدة خلال 30 يوما منها 7 طائرات عريضة ولي ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس وزراء موريشيوس قادة دول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعاً مشتركاً مع رئيسة وزراء بريطانيا محلي “محايل” يعقد جلسته الرابعة للاطلاع على المشاريع التي طلب اعتمادها شرطة جازان تطيح بأكثر من 5 آلاف مخالف ومتسول خلال شهرين

توقيع عقد انشاء مشروع المستشفى السعودي الألماني في الدمام بتكلفة 336,5 مليون

توقيع عقد انشاء مشروع المستشفى السعودي الألماني في الدمام بتكلفة 336,5 مليون
المناطق_الدمام

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن منح عقد انشاء مشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام (يشمل توريد الأجهزة الطبية والمعدات والاثاث) لشركة انشاء المستشفيات الدولية بمبلغ 336,5 مليون ريـال،  حيث تقرر أن يتم البدء في المشروع بتاريخ 07-12-2016

ومن المتوقع أن يتم تمويل المشروع عن طريق التمويل الإسلامي من خلال أحد البنوك المحلية بمبلغ قدره 300 مليون ريــال وباقي المبلغ من موارد الشركة الذاتية
كما تتوقع الشركة ان يتم انهاء المشروع بتاريخ 06-06-2019
وتتوقع الشركة أن يؤثر المشروع على نتائج الشركة المالية بشكل إيجابي وسيتم إعلان تاريخ بدء التأثير في وقت لاحق.
و تم منح العقد لشركة انشاء المستشفيات الدولية (طرف ذي علاقة) حيث أن ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي (رئيس مجلس الإدارة) والدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي (عضو مجلس الإدارة) والسيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي (عضو مجلس الإدارة) شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة.
8.مدة العقد 30 شهر تبدأ من تاريخ منح العقد للشركة المنفذة. ومن المتوقع أن يحدث المشروع تأثير مالي إيجابي على الإيرادات والدخل لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وستعلن الشركة عن تفاصيل الأثر المالي الإيجابي في الوقت المناسب.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>