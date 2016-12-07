توقيع عقد انشاء مشروع المستشفى السعودي الألماني في الدمام بتكلفة 336,5 مليون

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن منح عقد انشاء مشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام (يشمل توريد الأجهزة الطبية والمعدات والاثاث) لشركة انشاء المستشفيات الدولية بمبلغ 336,5 مليون ريـال، حيث تقرر أن يتم البدء في المشروع بتاريخ 07-12-2016

ومن المتوقع أن يتم تمويل المشروع عن طريق التمويل الإسلامي من خلال أحد البنوك المحلية بمبلغ قدره 300 مليون ريــال وباقي المبلغ من موارد الشركة الذاتية

كما تتوقع الشركة ان يتم انهاء المشروع بتاريخ 06-06-2019

وتتوقع الشركة أن يؤثر المشروع على نتائج الشركة المالية بشكل إيجابي وسيتم إعلان تاريخ بدء التأثير في وقت لاحق.

و تم منح العقد لشركة انشاء المستشفيات الدولية (طرف ذي علاقة) حيث أن ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي (رئيس مجلس الإدارة) والدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي (عضو مجلس الإدارة) والسيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي (عضو مجلس الإدارة) شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة.

8.مدة العقد 30 شهر تبدأ من تاريخ منح العقد للشركة المنفذة. ومن المتوقع أن يحدث المشروع تأثير مالي إيجابي على الإيرادات والدخل لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وستعلن الشركة عن تفاصيل الأثر المالي الإيجابي في الوقت المناسب.