أمير القصيم يدشن نظام “إنجاز” لمتابعة المشاريع الحكومية والخدمية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة للعام المالي 1437/1438هـ بقاعة اجتماعات مجلس المنطقة في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

وبدأ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو أمير منطقة القصيم سمو رئيس المجلس، استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله – ، وما تحظى به المنطقة من تطور وتقدم.

إثر ذلك دشن سمو رئيس المجلس قبل بداية الجلسة نظام “إنجاز” لمتابعة المشاريع الحكومية والخدمية بمنطقة القصيم.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي من جانبه ، أن نظام “إنجاز” بوابة الكترونية متكاملة على شبكة الإنترنت يوفر قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن المشاريع الحكومية والخدمية بمنطقة القصيم ، ويتضمن النظام أيضاً أدوات تقنية متخصصة بمتابعة إنجاز المشاريع بالمنطقة وميزانياتها وتوزيعها على خارطة المنطقة ومؤشرات قياس دقيقة لأداء المشاريع والعقود والمقاولين.

وبين الرمضي أن نظام إنجاز يُعد نقلة نوعية للدور الرقابي لمجلس المنطقة في متابعة المشاريع ومعالجة المخاطر والعقبات التي تواجهها ( إن وجدت ) بالتوقيت المناسب وفي أي مرحلة من مراحل المشروع ، والتأكد من التزام الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة من القيام بدورها في تنفيذ المشاريع المعتمدة والمنفذة ، التي تحت التنفيذ وفق برامجها الزمنية وما يرصد حولها من تعثر أو تأخر في نسب الإنجاز وتحديد الأسباب والمعالجات المتخذة لذلك.

وقال أمين عام مجلس المنطقة : إن المجلس استكمل مناقشته للمشاريع المنفذة ، والتي تحت التنفيذ والمتأخرة والمتعثرة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة حيث بلغت المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ لبعض القطاعات الحكومية على النحو التالية : أمانة منطقة القصيم مبلغ (5,869,905,577) ريـالاً ، ونصيب الإدارة العامة للطرق بالمنطقة بلغ (4,882,296,976) ريالاً ، وحصة الإدارة العامة للمياه بالمنطقة وصلت إلى (4,142,903,269) ريـالاً ، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمبلغ (930,906,240) ريـال ، ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة وصلت مشاريعها مبلغ (139,917,623) ريـالاً ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بلغت مشاريعها ( 106,730,358 ) ريالاً ، والإدارة العامة لشئون الزراعة بالمنطقة بمبلغ (39,560,070 ) ريـالاً ، وفرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة مبلغ (15,739,520) ريـال.

وأضاف الرمضي : كما استعرض المجلس محضر وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات بالمنطقة الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 9/1/1438هـ ، لافتاً الانتباه إلى إحاطة المجلس بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة القاضي بتخصيص الأرض الواقعة داخل نفود صعافيق ليكون منتزهاً وطنياً بمسمى “منتزه صعافيق الوطني” ، مشيراً إلى استكمال المجلس بعد ذلك مناقشته للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، حيث اتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وقدم سمو أمير منطقة القصيم في ختام الجلسة شكره للأعضاء على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في مهام عملهم لخدمة الوطن والمواطن.