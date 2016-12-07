 كلية التربية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل تقيم برنامج توعوي لنشر ثقافة الدراجة الهوائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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كلية التربية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل تقيم برنامج توعوي لنشر ثقافة الدراجة الهوائية

كلية التربية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل تقيم برنامج توعوي لنشر ثقافة الدراجة الهوائية
المناطق_الأحساء

أقامت وكالة كلية التربية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل بالأحساء بالتعاون مع مجموعة دراج الأحساء حملة توعوية لنشر ثقافة رياضة ركوب الدراجة الهوائية في مجتمع الأحساء، وذلك يوم الاثنين الموافق 6/3/1438هـ في حرم جامعة الملك فيصل ، وبمشاركة أكثر من 50 دراج من داخل وخارج الجامعة ، وبحضور
ومشاركة كلاً من الدكتور خالد زهران والدكتور أحمد خليفة والدكتور أحمد بطل من قسم
التربية البدنية ومشرف إدارة الإعلام التربوي بتعليم الأحساء الاستاذ أنور بن محمد
الليلي الحضور واعطاء المشاركين معلومات مفيدة عن اهمية ركوب الدراجات من الجوانب الصحية
والبدنية و استحوذت المناقشات على إهتمام الحضور وتواجد عدد من أعضاء هيئة التدريس
وطلاب جامعة الملك فيصل ، وقام عدد من طلاب قسم التربية البدنية بالجامعة بتنظيم هذه
الحملة وبإشراف سعادة الدكتور حسام سعد سليم .

وقد صرح سعادة الدكتور أنور بن عبدالعزيز  النعيم وكيل كلية التربية وخدمة المجتمع أن هذه الحملة تهدف إلى نشر ثقافة ركوب الدراجة
الهوائية لما لها من فوائد صحية ونفسية واجتماعية وبيئية على الفرد وعلى المجتمع مع

التأكيد على ضرورة مراعاة عوامل الأمن والسلامة أثناء استخدام رياضة ركوب الدراجة

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