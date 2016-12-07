 في إطار التعاون مع إدارة التعليم..”اللقاء التعريفي بخدمات دار التوجيه الاجتماعي” يختتم فعالياته بمشاركة “30” مرشدا طلابيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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في إطار التعاون مع إدارة التعليم..”اللقاء التعريفي بخدمات دار التوجيه الاجتماعي” يختتم فعالياته بمشاركة “30” مرشدا طلابيا

في إطار التعاون مع إدارة التعليم..”اللقاء التعريفي بخدمات دار التوجيه الاجتماعي” يختتم فعالياته بمشاركة “30” مرشدا طلابيا
المناطق_الرياض

اختتمت فعاليات “اللقاء التعريفي بخدمات دار التوجيه الاجتماعي والفئة المستهدفة”، والموجه للمرشدين الطلابيين في مدارس التعليم العام الذي نظمته الدار التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وشارك فيه “30” مرشداً طلابيا من مختلف مراكز تعليم الرياض إلى جانب منسوبي الدار والمدرسة الملحقة بها واستمر “3” ايام ،من “5 وحتى 7 من ربيع الأول” الجاري .

وكان الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو التواصل مع المرشدين الطلابيين وتعريفهم بالخدمات المقدمة للأحداث وأوجه الرعاية التي يحظون بها منذ التحاقهم بها وما يصاحبها من تقويم لسلوكهم العام وتصحيح لبعض مفاهيمهم عبر حزمة من البرامج الاجتماعية والرياضية والصحية والثقافية ، يتم  من خلالها إيصال صوت الدار للمجتمع وأنه نجح في تحقيق الأهداف التي أنشئ من اجلها.

وأوضح مدير دار التوجيه الاجتماعي “فهد بن عبدالله القميزي” الذي كرّم المشاركين بشهادات المشاركة والشكر أن اختيار ” المرشدين الطلابيين ” للمشاركة في اللقاء كونهم هم الأقرب للطلاب في مثل هذه المرحلة السنية،إضافة إلى خوضهم تجارب سابقة ساهموا خلالها في تقويم سلوكيات الطلاب الذين يحتاجون للتوجيه  .

وقدم القميزي شكره وتقديره لمدير عام تعليم الرياض الدكتور “عبدالله المانع”، وللدكتور “خالد الرشيد” مدير مكتب التعليم بالوسط لدعمهما لمشاركة المرشدين الطلابيين ، كما قدم شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس “طارق الزهراني”، ولكل من شارك في هذا اللقاء الذي وصفه بالمهم جداً .

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