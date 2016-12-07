مجلة تايم الأميركية تختار دونالد ترمب شخصية العام

وذكرت المجلة في موقعها على الإنترنت “أن هذا الاختيار الـ90 جاء لشخص له أكبر تأثير سواء كان إيجابياً أم سلبياً”.

وبحسب وكالة رويترز فقد قال ترامب في مقابلة قصيرة مع برنامج (توداي) على محطة إن.بي.سي التلفزيونية بعد إعلان النبأ “إنه شرف كبير.. يعني لي الكثير”.

وصورة الغلاف هي لترمب وهو يجلس على كرسي في برجه الشهير بنيويورك وقد التقطت الصورة له في الطابق 66، وبحيث كان يلقي بناظريه لاتجاه اليمين بنصف التفاتة للوراء، في الكرسي الفخم.

ونشرت المجلة مقدمة معمقة حول الجدل الذي أثاره ترمب، وكيف استطاع أن يصل لرئاسة أميركا رغم كل الدخان الكثيف.