أول صور للطائرة الباكستانية المنكوبة وسط الجبال

طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية على متنها 47 شخصاً، اليوم الأربعاء، في طريقها إلى إسلام آباد، قادمة من مدينة تشيترال في شمال البلاد.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان فقد الاتصال بإحدى طائرات الخطوط الجوية الباكستانية، التي كانت في رحلة داخلية متوجهة من مدينة تشيترال إلى العاصمة إسلام آباد.

حطام الطائرة وسط النيران حطام الطائرة وسط النيران

وأطلقت هيئة الطيران المدني قائمة بأسماء 42 شخصاً كانوا على متن الطائرة، هم: 31 رجلاً و9 سيدات ورضيعان، إضافة إلى 5 من طاقم الطائرة.

النيران مشتعلة في الطائرة المنكوبة النيران مشتعلة في الطائرة المنكوبة

وأكدت الشركة الوطنية في بيان أن الطائرة، وهي من طراز (بي.كيه-661) ثنائية المحرك وتصنع في فرنسا وإيطاليا، فقدت الاتصال مع مسؤولي برج المراقبة بعد ظهر اليوم الأربعاء.

الحادث أسفر عن مصرع 47 شخصا الحادث أسفر عن مصرع 47 شخصا

وقال لايق شاه، المسؤول الكبير في شرطة إقليم خيبر بختون خوا، عبر الهاتف، إن الطائرة سقطت في الإقليم بالقرب من بلدة هافليان. وأضاف أن فرق الإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع تحطم الطائرة.

الطائرة اصطدمت بجبل

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن الطائرة اصطدمت بأحد الجبال قرب مدينة أبوت آباد. وأفادت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الحادث لم يسفر عن نجاة أي شخص.

الطائرة تصطدم بجبل قبل اشتعال النيران بها الطائرة تصطدم بجبل قبل اشتعال النيران بها

ومن جانبه، أعلن الجيش الباكستاني أنه أرسل فرق إنقاذ وإسعاف ومروحيات إلى مكان سقوط الطائرة المنكوبة التي كان من المقرر أن تصل إلى العاصمة الباكستانية عند الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي ( 11:40 بتوقيت غرينتش).

طائرة من نفس طراز الطائرة المحطمة طائرة من نفس طراز الطائرة المحطمة

وتعد خطوط الطيران إلى شمال باكستان من بين الخطوط الصعبة نظرا للتضاريس والجبال الشاهقة والظروف المناخية المتقبلة، حيث سبق أن شهدت مناطق شمال باكستان حوادث طيران مماثلة.

وتعتبر مناطق شمال باكستان من بين أبرز مناطق الجذب للسياح من داخل وخارج البلاد.