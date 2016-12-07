 أول صور للطائرة الباكستانية المنكوبة وسط الجبال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الخارجية الإماراتية تعلق على مقتل أحد مبتعثيها برصاص شرطي أمريكي وزارة الداخلية تحصد جائزة أفضل فيلم في مجال دور المواطن في تحقيق الأمن موديز تتوقع استقرار القطاع البنكي بالخليج العام المقبل خادم الحرمين يبدأ زيارة رسمية لمملكة البحرين ارتفاع أعداد الناجيين في غرق السفينة اليمنية أمير المدينة المنورة يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الرابعة اللجنة الأولمبية تمدد عقوبات روسيا بسبب المنشطات رئيس الفيفا يقترح 48 منتخبا بمونديال 2026 أول صور للطائرة الباكستانية المنكوبة وسط الجبال مجلة تايم الأميركية تختار دونالد ترمب شخصية العام في إطار التعاون مع إدارة التعليم..”اللقاء التعريفي بخدمات دار التوجيه الاجتماعي” يختتم فعالياته بمشاركة “30” مرشدا طلابيا %80 من الذين انتسبوا إلى التنظيمات الإرهابية تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أول صور للطائرة الباكستانية المنكوبة وسط الجبال

أول صور للطائرة الباكستانية المنكوبة وسط الجبال
المناطق - متابعات

طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية على متنها 47 شخصاً، اليوم الأربعاء، في طريقها إلى إسلام آباد، قادمة من مدينة تشيترال في شمال البلاد.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان فقد الاتصال بإحدى طائرات الخطوط الجوية الباكستانية، التي كانت في رحلة داخلية متوجهة من مدينة تشيترال  إلى العاصمة إسلام آباد.

حطام الطائرة وسط النيران

وأطلقت هيئة الطيران المدني قائمة بأسماء 42 شخصاً كانوا على متن الطائرة، هم: 31 رجلاً و9 سيدات ورضيعان، إضافة إلى 5 من طاقم الطائرة.

النيران مشتعلة في الطائرة المنكوبة

وأكدت الشركة الوطنية في بيان أن الطائرة، وهي من طراز (بي.كيه-661) ثنائية المحرك وتصنع في فرنسا وإيطاليا، فقدت الاتصال مع مسؤولي برج المراقبة بعد ظهر اليوم الأربعاء.

الحادث أسفر عن مصرع 47 شخصا

وقال لايق شاه، المسؤول الكبير في شرطة إقليم خيبر بختون خوا، عبر الهاتف، إن الطائرة سقطت في الإقليم بالقرب من بلدة هافليان. وأضاف أن فرق الإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع تحطم الطائرة.

الطائرة اصطدمت بجبل

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن الطائرة اصطدمت بأحد الجبال قرب مدينة أبوت آباد. وأفادت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الحادث لم يسفر عن نجاة أي شخص.

الطائرة تصطدم بجبل قبل اشتعال النيران بها

ومن جانبه، أعلن الجيش الباكستاني أنه أرسل فرق إنقاذ وإسعاف ومروحيات إلى مكان سقوط الطائرة المنكوبة التي كان من المقرر أن تصل إلى العاصمة الباكستانية عند الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي ( 11:40 بتوقيت غرينتش).

طائرة من نفس طراز الطائرة المحطمة

وتعد خطوط الطيران إلى شمال باكستان من بين الخطوط الصعبة نظرا للتضاريس والجبال الشاهقة والظروف المناخية المتقبلة، حيث سبق أن شهدت مناطق شمال باكستان حوادث طيران مماثلة.

 

وتعتبر مناطق شمال باكستان من بين أبرز مناطق الجذب للسياح من داخل وخارج البلاد.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>