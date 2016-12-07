 رئيس الفيفا يقترح 48 منتخبا بمونديال 2026 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رئيس الفيفا يقترح 48 منتخبا بمونديال 2026

رئيس الفيفا يقترح 48 منتخبا بمونديال 2026
المناطق_وكالات

يسعى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جاني إنفانتينو إلى إقامة نهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا موزعة على 16 مجموعة.

 

ونقلت فرانس عن مصدر بالفيفا قوله ان إنفانتينو  يقترح إقامة بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، لكن بادوار نهائية كلاسيكية تضم 32، سيعرض مقترحه الجديد خلال الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في التاسع من يناير المقبل والعاشر منه في زيوريخ.

وأضاف المصدر: “بحسب النظام الجديد، كل منتخب مؤهل سيخوض مباراتين على الأقل في مجموعته. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 .. هذا النظام هو المفضل للرئيس إنفانتينو”.

وسيتم عرض العديد من المقترحات للتصويت على أعضاء المجلس، وهي التسمية الجديدة للجنة التنفيذية للفيفا، في اجتماعه المقبل، منها الحفاظ على الشكل الحالي للنهائيات بـ 32 منتخبا، او الانتقال إلى مونديال بمشاركة 40 منتخبا او 48 منتخبا.

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