رئيس الفيفا يقترح 48 منتخبا بمونديال 2026

ونقلت فرانس عن مصدر بالفيفا قوله ان إنفانتينو يقترح إقامة بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، لكن بادوار نهائية كلاسيكية تضم 32، سيعرض مقترحه الجديد خلال الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في التاسع من يناير المقبل والعاشر منه في زيوريخ.

وأضاف المصدر: “بحسب النظام الجديد، كل منتخب مؤهل سيخوض مباراتين على الأقل في مجموعته. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 .. هذا النظام هو المفضل للرئيس إنفانتينو”.

وسيتم عرض العديد من المقترحات للتصويت على أعضاء المجلس، وهي التسمية الجديدة للجنة التنفيذية للفيفا، في اجتماعه المقبل، منها الحفاظ على الشكل الحالي للنهائيات بـ 32 منتخبا، او الانتقال إلى مونديال بمشاركة 40 منتخبا او 48 منتخبا.