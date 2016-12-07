 اللجنة الأولمبية تمدد عقوبات روسيا بسبب المنشطات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اللجنة الأولمبية تمدد عقوبات روسيا بسبب المنشطات

اللجنة الأولمبية تمدد عقوبات روسيا بسبب المنشطات
المناطق_وكالات

مددت اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، العقوبات التي فرضتها على روسيا في يوليو في أعقاب نشر تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي أظهر نظام تنشط روسيا واسع النطاق برعاية الدولة.
واتخذت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية قرار التمديد، في خطوة تأتي قبل يومين من نشر متوقع لكامل التقرير الذي أعد بطلب من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، وتسبب بحرمان العديد من الرياضيين الروس المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في أغسطس في ريو دي جانيرو.

وفي يوليو الماضي، رفضت محكمة التحكيم الرياضية (الكاس)، طعون اللجنة الأولمبية الروسية و68 رياضيا روسيا، بسبب إيقاف الاتحاد الروسي ورياضيه من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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