 ارتفاع أعداد الناجيين في غرق السفينة اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ارتفاع أعداد الناجيين في غرق السفينة اليمنية

ارتفاع أعداد الناجيين في غرق السفينة اليمنية
المناطق - اليمن

أنقذت السلطات اليمنية 35 شخصا على الأقل، من بين 64 راكبا كانوا على متن سفينة غرقت قبالة سواحل اليمن.

 

وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين بين ركاب السفينة، التي كانت في طريقها من محافظة حضرموت إلى جزيرة سقطرى، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتخضع سقطرى وحضرموت لسيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي تخوض حربا ضد المتمردين الحوثيين.

وغرقت السفينة على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال الغربي من سقطرى، وهو أرخبيل يقع على بعد 380 كيلومترا إلى الجنوب من البر الرئيسي لليمن.

وذكر موقع عدن الغد الإخباري، أنه يعتقد أن السفينة تعرضت لحادث وأن السلطات في ميناء المكلا في حضرموت فقدت الاتصال بها مساء الثلاثاء.

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