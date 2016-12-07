خادم الحرمين يبدأ زيارة رسمية لمملكة البحرين

بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مقر حفل الاستقبال بقصر الصخير، كان في استقباله – رعاه الله – جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وقد أجريت للملك المفدى مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان للبلدين.

ثم بُدئ حفل الاستقبال الرسمي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.