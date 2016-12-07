 بحوزته ١٠٠٠٠ دولار .. تحريات القصيم تطيح بوافدٍ عربي متهم بتهريب وبيع عملاتٍ أجنبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بحوزته ١٠٠٠٠ دولار .. تحريات القصيم تطيح بوافدٍ عربي متهم بتهريب وبيع عملاتٍ أجنبية

بحوزته ١٠٠٠٠ دولار .. تحريات القصيم تطيح بوافدٍ عربي متهم بتهريب وبيع عملاتٍ أجنبية
المناطق - بريدة
نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم في الإطاحة بوافدٍ عربي ( ٤٥ سنة ) متهمٌ بالنصب والإحتيال إثر قيامه بتهريب وبيع عملاتٍ أجنبية بالسوق السوداء ..

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد تمكن رجال البحث والتحري من التوصل إلى المتهم والقبض عليه متلبساً في كمينٍ محكم وبحوزته حقيبةٍ تحتوي مبلغاً وقدره عشرة الآف دولار بعد رصدٍ ومتابعةٍ دقيقةٍ لتحركاته ، وذلك بتنسيقٍ أمني مباشر مع شرطة منطقة الرياض ..
مشيراً إلى أن المتهم أقر عند سماع أقواله بقدومه من إحدى الدول المجاورة لتنفيذ تلك العملية وإستهداف أحد الضحايا وإيهامه بأن المبلغ الذي بحوزته يصل لمليون دولارٍ أمريكي ..
ليجري إيداعه التوقيف وإحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص .
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