 طلاب جامعة القصيم يعالجون المشاكل البصرية لنزلاء السجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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طلاب جامعة القصيم يعالجون المشاكل البصرية لنزلاء السجون

طلاب جامعة القصيم يعالجون المشاكل البصرية لنزلاء السجون
المناطق - بريدة

واصل قسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم حملاته في تقديم الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع حيث أطلقت الكلية حملة للكشف على المشاكل البصرية لنزلاء السجون بمنطقة القصيم من خلال إجراء الفحوصات الشاملة للعين ببرنامج يمتد إلى نهاية السنة الدراسية.

وأكد الأستاذ الدكتور يوسف بن حمود الدباسي عميد الكلية أن الحملة هي امتداد لمبادرات جامعة القصيم نحو خدمة المجتمع، وتشمل ما يقارب ١٠٠٠ سجين، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية التي توفرها الجامعة تحت إشراف استشاريين وأساتذة طب العيون بالجامعة، وبمشاركة طلاب السنه الخامسة.

وأشار “الدباسي” إلى أن الحملة تشمل فحص الأخطاء الانكسارية وانحراف العين، والقرنية، والجلوكوما، وتأثير السكري على شبكية العين وغيرها، مما يجعله برنامجاً وقائياً شاملاً للحفاظ على صحة وسلامة السجناء.

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