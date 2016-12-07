 خادم الحرمين وملك البحرين يعقدان جلسة مباحثات رسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خادم الحرمين وملك البحرين يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين وملك البحرين يعقدان جلسة مباحثات رسمية
المناطق - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الصخير بمملكة البحرين، مساء اليوم، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جلسة مباحثات رسمية.
وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما جرى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر جلسة المباحثات الرسمية، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.
كما حضرها معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.
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