 مدرب الاتفاق يؤكد عدم قلقه لغياب الكويكبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدرب الاتفاق يؤكد عدم قلقه لغياب الكويكبي

مدرب الاتفاق يؤكد عدم قلقه لغياب الكويكبي
المناطق - منال الدوسري
أكد مدرب الاتفاق الأسباني خوان كارلوس جاريدو على أهمية مواجهة فريقه أمام القادسية في الجولة الـ 12 من دوري (جميل) للمحترفين، موضحاً أن أهميتها تأتي من عدة جوانب تتجاوز الحصول على النقاط الثلاث.

وأشار جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي أقامه اليوم (الأربعاء) إلى جانب لاعب الوسط في الفريق بو بكر فوفانا أن المباراة لها أهمية كبيرة كون الفريق بحاجة للعودة إلى سكة الانتصارات وإثبات تطوره الفني كأحد أفضل فرق الدوري.

وقال: “استعدادنا للمباراة مميز رغم الخسارة من الاتحاد، واللاعبون عملوا بشكل ممتاز خلال الأسبوع ويتبقى تحقيق ذلك بالملعب”.

وأضاف: “القادسية فريق صعب، لديهم لاعبون على أعلى مستوى وذوي امكانيات جيدة وخاصة في انهاء الهجمات وانتهاز الفرص”.

ونفى جاريدو تأثر فريق الاتفاق بغياب محمد الكويكبي وقال: “نحن نلعب كفريق واحد متكامل، ولدي لاعبون على مستوى عالٍ قادرون على تغطية أي غياب، مايهم الآن أن الكويكبي بصحة جيدة وسيعود للتدريبات قريباً”.

وقال الغيني بو بكر فوفانا : “نحتاج للفوز للعودة لسلسلة الانتصارات، ونعلم بأن المباراة صعبة كونها مع فريق جار لنا ولايزال منتشٍ من فوزه بالمباراة السابقة”.

وأردف: ” تدربنا على عدد من الجمل التكتيكية، وسنحرص على تطبيقها بالمباراة لتحقيق الفوز ، فنحن بحاجة للنقاط الثلاث بشكل كبير وملح”.

وحث فوفانا الجماهير الاتفاقية بالحضور والمساندة قائلاً: “أعجز عن قول كلمات الثناء والشكر في حق جمهور الاتفاق، دائما ما يساندنا ويحضر بقوة في تشجعينا ونحن نحتاجه في هذه المباراة”.

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