مدرب الاتفاق يؤكد عدم قلقه لغياب الكويكبي

وأشار جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي أقامه اليوم (الأربعاء) إلى جانب لاعب الوسط في الفريق بو بكر فوفانا أن المباراة لها أهمية كبيرة كون الفريق بحاجة للعودة إلى سكة الانتصارات وإثبات تطوره الفني كأحد أفضل فرق الدوري.

وقال: “استعدادنا للمباراة مميز رغم الخسارة من الاتحاد، واللاعبون عملوا بشكل ممتاز خلال الأسبوع ويتبقى تحقيق ذلك بالملعب”.

وأضاف: “القادسية فريق صعب، لديهم لاعبون على أعلى مستوى وذوي امكانيات جيدة وخاصة في انهاء الهجمات وانتهاز الفرص”.

ونفى جاريدو تأثر فريق الاتفاق بغياب محمد الكويكبي وقال: “نحن نلعب كفريق واحد متكامل، ولدي لاعبون على مستوى عالٍ قادرون على تغطية أي غياب، مايهم الآن أن الكويكبي بصحة جيدة وسيعود للتدريبات قريباً”.

وقال الغيني بو بكر فوفانا : “نحتاج للفوز للعودة لسلسلة الانتصارات، ونعلم بأن المباراة صعبة كونها مع فريق جار لنا ولايزال منتشٍ من فوزه بالمباراة السابقة”.

وأردف: ” تدربنا على عدد من الجمل التكتيكية، وسنحرص على تطبيقها بالمباراة لتحقيق الفوز ، فنحن بحاجة للنقاط الثلاث بشكل كبير وملح”.

وحث فوفانا الجماهير الاتفاقية بالحضور والمساندة قائلاً: “أعجز عن قول كلمات الثناء والشكر في حق جمهور الاتفاق، دائما ما يساندنا ويحضر بقوة في تشجعينا ونحن نحتاجه في هذه المباراة”.