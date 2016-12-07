 بن حثلين يعرب عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين للكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بن حثلين يعرب عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين للكويت

بن حثلين يعرب عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين للكويت
المناطق – حامد الهاملي

أعرب أمير قبيلة العجمان الشيخ سلطان سلمان بن حثلين عن بالغ غبطته وسروره لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي يحل فيها ضيفا عزيزا على أخيه حضرة صاحب السمو أمير الكويت وعلى الشعب الكويت الذي يستذكر وبكل التقدير والعرفان المواقف التاريخية الثابتة للمملكة في دعمها للكويت وأبرزها الموقف البطولي الحازم للمملكة قيادة وشعبا في نصرة الحق الكويتي اثناء الغزو العراقي للبلاد  تلك الوقفة المشرفة التي كان لها من بعد المولى عز وجل فضل التحرير وعودة الشرعية الكويتية .

وأكد بن حثلين ان شعب الكويت لن ينسى موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كان حينها أميرا لمنطقة الرياض وكان خير نصير للقضية الكويتية بترأسه اللجنة السعودية لتقديم العون والإيواء للمواطنين الكويتيين وتذليل كافة الصعوبات لهم .

وذكر بن حثلين انه من الصعوبة حصر ما يجمع الكويت والسعودية من روابط الأخوة الحقة والعلاقات المتميزة في جوانب محددة فهي علاقة الشقيق بشقيقه تزداد أصالة سنة تلو أخرى حتى أضحت نموذجا يحتذى سطرته القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين عبر مسيرة حافلة بالعطاء والحكمة والعمل المشترك .

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