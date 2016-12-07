 أمير منطقة جازان يتفقد توسعة ميناء فرسان وإسكان حرس الحدود بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

ضبط أكثر من ٤٥ شاحنة أجنبية مخالفة و النقل تتوعد المخالفين بتطبيق اقصى العقوبات اليمن وقطر توقعان على اتفاقية لإنشاء محطة توليد كهرباء في عدن أمير منطقة جازان يتفقد توسعة ميناء فرسان وإسكان حرس الحدود بالمحافظة بن حثلين يعرب عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين للكويت تكدس المسافرين بمنفذ الرقعي بسبب تعطل الحاسب الآلي مدرب الاتفاق يؤكد عدم قلقه لغياب الكويكبي خادم الحرمين وملك البحرين يعقدان جلسة مباحثات رسمية طلاب جامعة القصيم يعالجون المشاكل البصرية لنزلاء السجون بحوزته ١٠٠٠٠ دولار .. تحريات القصيم تطيح بوافدٍ عربي متهم بتهريب وبيع عملاتٍ أجنبية خلال القافلة البيطرية بمحافظة المذنب.. جامعة القصيم تعالج 463 حالة وتقدم 64 استشارة طبية ارتفاع عدد قتلى المدنيين في شرق حلب إلى 845 قتيلاً مدير عام الجوازات يرعى تخريج الدورة (40) من معهد الجوازات

أمير منطقة جازان يتفقد توسعة ميناء فرسان وإسكان حرس الحدود بالمحافظة

أمير منطقة جازان يتفقد توسعة ميناء فرسان وإسكان حرس الحدود بالمحافظة
المناطق- جازان
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مستهل جولته التفقديةً التي قام بها لمحافظة فرسان اليوم يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير العميد ركن الدكتور فيصل بن محمد بن عبدالعزيز ، مشروع تنفيذ الاعمال البحرية لتطوير ميناء فرسان الذي يجري تنفيذه بقيمة اجمالية تبلغ أكثر من ” ٣٣٧” مليون و”٣٧١” ألف ريال.
واستمع سموه لشرح مفصل من نائب مدير ميناء جازان محمد بن عبدالله أدم عن المشروع الذي يتضمن إنشاء رصيف بطول “١٦٥” مترا بعمق خمسة أمتار ، ورصيف تجاري بطول “٥٠٠” متر وعمق ثمانية أمتار ، ورصيف خاص بقوارب حرس الحدود بطول “١٤٧” متراً وعمق خمسة أمتار ، وعدد دولفينين لمنطقة عبارات الركاب ، إلى جانب ساحات بمساحة “٢٥٠” مترا مربعا وأعمال تعميق قناة الدخول الملاحية ، والأحواض والأرصفة ، وتزويد الممر الملاحي بالعلامات الملاحية بما يضمن سلامة حركة السفن.
أثر ذلك تفقد سمو أمير منطقة جازان سير العمل بمشروع مجمع إسكان منسوبي حرس الحدود بقطاع فرسان مستمعاً سموه من قائد حرس الحدود بجازان اللواء محيا بن عطاالله العتيبي لشرح مفصل عن المجمع الذي يشتمل على “٤٠٠” وحدة سكنية ، و يأتي ضمن مشروعات التي تنفذها وزارة الداخلية لتوفير الاسكان لمنسوبي حرس الحدود بمختلف مناطق المملكة ومنها منطقة جازان .
واطلع سموه على نماذج من الوحدات السكنية بالمجمع معرباً عن سعادته بما شاهدة واطلع عليه خلال الزيارة.
وأكد أهمية تنفيذ مثل هذه المشروعات لمنسوبي حرس الحدود وغيرهم من منسوبي مختلف القطاعات العسكرية بما يوفر لهم وأسرهم السكن المناسب والحياة الكريمة ، ويعينهم على القيام بكافة الاعمال والواجبات المناطة بهم على أكمل وجه ، راجياً العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين ثم المليك والوطن.
وكان سمو أمير منطقة جازان قد وصل في وقت سابق اليوم لميناء فرسان حيث كان في استقباله محافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني ومديري الإدارات الحكومية ومشائخ فرسان.

من جهة اخرى شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم حفل أهالي محافظة فرسان بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة ،يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير العميد ركن الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وذلك بمقر المحافظة.
وبدئ الحفل الخطابي المقام بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ثم ألقى محافظ فرسان المهندس حسين بن ضيف الله الدعجاني كلمة رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة بسمو أمير المنطقة معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.
واستعرض ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات ، حتى أصبحت فرسان مدينة متكاملة تتوافر بها كل الخدمات.
عقب ذلك ألقى شيخ شمل محافظة فرسان محمد الراجحي كلمة أهالي فرسان أعرب خلالها عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان نظير اهتمام سموه بالجزيرة التي باتت تشكل وجهة سياحية متميزة يقصدها آلاف الزوار والسياح.
ثم ألقيت قصيدتان شعريتان بهذه المناسبة .
بعد ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة أكد خلالها أن تطبيق شرع الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو السبب الأول فيما ننعم به من نعم الأمن والأمان وكل الخيرات التي نعيش فيها بفضل الله ثم بفضل التعاضد والتلاحم الكبير بين أبناء الوطن الكبير والذي تجلى واضحا في مظاهر الحب والولاء للقيادة الرشيدة .
وقال سموه “إننا جميعا كمسئولين من منسوبي الإمارة وممثلي الوزارات في منطقة جازان نعمل لخدمة الدين والمواطن والوطن وكل ذلك بالتنظيم والتنسيق وتنفيذ المشروعات وفق الأولويات والخطط المعدة لذلك ونسعد بتلقي الملاحظات والعمل على وضع الحلول وفق الإمكانات المتاحة وبتضافر الجهود وتعاون المواطن ” .
وأشار سموه إلى أن تنمية جزيرة فرسان وغيرها من المحافظات هي الشغل الشاغل لسموه والمسئولين وذلك وفقاً لم تم تنفيذه واعتماده للمحافظة من مشروعات تنموية وسياحية وخدمية تشمل كافة المجالات مفيدا سموه انه تم اختيار موقع مطار فرسان وسيتم تنفيذه بعد اعتماده خلال الفترة القادمة ليسهم مع ميناء فرسان في استقبال زوار المحافظة من داخل المنطقة وخارجها وتنمية الحركة السياحية والتنموية بالمحافظة .
ووجه سموه في ختام كلمته بأهمية تضافر الجهود وتعاون الأهالي مع الجهات الحكومية بالمحافظة لتوفير كل ما يخدم المواطن والتنمية ويسهم في أمن واستقرار الوطن وراحة المواطن ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.
وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.
حضر الحفل وكيل امارة المنطقة للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي وقائد حرس الحدود بجازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي ومديري الإدارات الحكومية وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

unnamed (19) unnamed (20) unnamed (21) unnamed (22)

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>