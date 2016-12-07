أمير منطقة جازان يتفقد توسعة ميناء فرسان وإسكان حرس الحدود بالمحافظة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مستهل جولته التفقديةً التي قام بها لمحافظة فرسان اليوم يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير العميد ركن الدكتور فيصل بن محمد بن عبدالعزيز ، مشروع تنفيذ الاعمال البحرية لتطوير ميناء فرسان الذي يجري تنفيذه بقيمة اجمالية تبلغ أكثر من ” ٣٣٧” مليون و”٣٧١” ألف ريال.

واستمع سموه لشرح مفصل من نائب مدير ميناء جازان محمد بن عبدالله أدم عن المشروع الذي يتضمن إنشاء رصيف بطول “١٦٥” مترا بعمق خمسة أمتار ، ورصيف تجاري بطول “٥٠٠” متر وعمق ثمانية أمتار ، ورصيف خاص بقوارب حرس الحدود بطول “١٤٧” متراً وعمق خمسة أمتار ، وعدد دولفينين لمنطقة عبارات الركاب ، إلى جانب ساحات بمساحة “٢٥٠” مترا مربعا وأعمال تعميق قناة الدخول الملاحية ، والأحواض والأرصفة ، وتزويد الممر الملاحي بالعلامات الملاحية بما يضمن سلامة حركة السفن.

أثر ذلك تفقد سمو أمير منطقة جازان سير العمل بمشروع مجمع إسكان منسوبي حرس الحدود بقطاع فرسان مستمعاً سموه من قائد حرس الحدود بجازان اللواء محيا بن عطاالله العتيبي لشرح مفصل عن المجمع الذي يشتمل على “٤٠٠” وحدة سكنية ، و يأتي ضمن مشروعات التي تنفذها وزارة الداخلية لتوفير الاسكان لمنسوبي حرس الحدود بمختلف مناطق المملكة ومنها منطقة جازان .

واطلع سموه على نماذج من الوحدات السكنية بالمجمع معرباً عن سعادته بما شاهدة واطلع عليه خلال الزيارة.

وأكد أهمية تنفيذ مثل هذه المشروعات لمنسوبي حرس الحدود وغيرهم من منسوبي مختلف القطاعات العسكرية بما يوفر لهم وأسرهم السكن المناسب والحياة الكريمة ، ويعينهم على القيام بكافة الاعمال والواجبات المناطة بهم على أكمل وجه ، راجياً العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين ثم المليك والوطن.

وكان سمو أمير منطقة جازان قد وصل في وقت سابق اليوم لميناء فرسان حيث كان في استقباله محافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني ومديري الإدارات الحكومية ومشائخ فرسان.