أمير منطقة جازان يتفقد توسعة ميناء فرسان وإسكان حرس الحدود بالمحافظة

من جهة اخرى شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم حفل أهالي محافظة فرسان بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة ،يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير العميد ركن الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وذلك بمقر المحافظة.
وبدئ الحفل الخطابي المقام بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ثم ألقى محافظ فرسان المهندس حسين بن ضيف الله الدعجاني كلمة رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة بسمو أمير المنطقة معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.
واستعرض ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات ، حتى أصبحت فرسان مدينة متكاملة تتوافر بها كل الخدمات.
عقب ذلك ألقى شيخ شمل محافظة فرسان محمد الراجحي كلمة أهالي فرسان أعرب خلالها عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان نظير اهتمام سموه بالجزيرة التي باتت تشكل وجهة سياحية متميزة يقصدها آلاف الزوار والسياح.
ثم ألقيت قصيدتان شعريتان بهذه المناسبة .
بعد ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة أكد خلالها أن تطبيق شرع الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو السبب الأول فيما ننعم به من نعم الأمن والأمان وكل الخيرات التي نعيش فيها بفضل الله ثم بفضل التعاضد والتلاحم الكبير بين أبناء الوطن الكبير والذي تجلى واضحا في مظاهر الحب والولاء للقيادة الرشيدة .
وقال سموه “إننا جميعا كمسئولين من منسوبي الإمارة وممثلي الوزارات في منطقة جازان نعمل لخدمة الدين والمواطن والوطن وكل ذلك بالتنظيم والتنسيق وتنفيذ المشروعات وفق الأولويات والخطط المعدة لذلك ونسعد بتلقي الملاحظات والعمل على وضع الحلول وفق الإمكانات المتاحة وبتضافر الجهود وتعاون المواطن ” .
وأشار سموه إلى أن تنمية جزيرة فرسان وغيرها من المحافظات هي الشغل الشاغل لسموه والمسئولين وذلك وفقاً لم تم تنفيذه واعتماده للمحافظة من مشروعات تنموية وسياحية وخدمية تشمل كافة المجالات مفيدا سموه انه تم اختيار موقع مطار فرسان وسيتم تنفيذه بعد اعتماده خلال الفترة القادمة ليسهم مع ميناء فرسان في استقبال زوار المحافظة من داخل المنطقة وخارجها وتنمية الحركة السياحية والتنموية بالمحافظة .
ووجه سموه في ختام كلمته بأهمية تضافر الجهود وتعاون الأهالي مع الجهات الحكومية بالمحافظة لتوفير كل ما يخدم المواطن والتنمية ويسهم في أمن واستقرار الوطن وراحة المواطن ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.
وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.
حضر الحفل وكيل امارة المنطقة للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي وقائد حرس الحدود بجازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي ومديري الإدارات الحكومية وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
أمير منطقة جازان يتفقد توسعة ميناء فرسان وإسكان حرس الحدود بالمحافظة
من جهة اخرى شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم حفل أهالي محافظة فرسان بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة ،يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير العميد ركن الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وذلك بمقر المحافظة.
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