اليمن وقطر توقعان على اتفاقية لإنشاء محطة توليد كهرباء في عدن

وقعت الجمهورية اليمنية ودولة قطر اليوم بالدوحة, على اتفاقية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مدينة عدن بقدرة 60 ميجاوات وفقًا للمواصفات العالمية ومقدمة منحة من الحكومة القطرية.

ووقع الاتفاقية من الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الأكوع, ومن الجانب القطري مدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري ومدير الشركة المنفذة للمشروع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه وبحسب الاتفاقية فإن المحطة ستكون جاهزة للعمل وإنتاج الطاقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من حدة الاختناقات الكهربائية التي تعيشها مدينة عدن خلال فصل الصيف القادم.