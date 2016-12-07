ضبط أكثر من ٤٥ شاحنة أجنبية مخالفة و النقل تتوعد المخالفين بتطبيق اقصى العقوبات

ضبطت هيئة النقل ٤٥ شاحنه اجنبيه تزاول النقل الداخلي بين مدن المملكة مخالفه بذلك الأنظمة والاتفاقيات والتشريعات المعمول بها في المملكة دون تصريح حيث رفعت الهيئة بيان المخالفين الاول والثاني لمصلحة الجمارك العامة بيانات ومعلومات ٤٥ شاحنه تفعيلا لمقتضى محضر الاتفاق الموقع مؤخرا بخصوص مخالفات الشاحنات والحافلات الأجنبية.

وبناءً على الاتفاق المبرم بين الجهتين، تقوم الهيئة بضبط هذا النوع من المخالفات، وترفع بيان بالمخالفين للجمارك، التي بدورها تمنع المركبات غير الوطنية المخالفة من المغادرة أو الدخول لحين سداد الغرامة المالية المترتبة على ممارسة النقل الداخلي دون تصريح، والتي تبلغ قيمتها (٥٠٠٠) ريال.

والى أن يتم تطبيق الربط الآلي، ستستمر هيئة النقل العام بتزويد مركز المعلومات ببيان يتضمن قوائم المركبات غير السعودية والسائقين المخالفين، ليتم تطبيق العقوبات النظامية على سجلاتهم، بحيث يتولى مركز المعلومات بالجمارك إدخال هذه البيانات بنظام الجمارك الالكتروني لمنع خروج أو دخول وسائط النقل المخالفة المدرجة في تلك القوائم ما لم يتم تسديد المخالفات المسجلة عليها.

يذكر أن هذا التعاون والعمل المشترك مع العديد من الجهات المعنية الأخرى بالإضافة إلى الجولات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة على مستوى مناطق المملكة سيسهم في القضاء على العديد من السلبيات التي تواجه قطاع النقل البري بالمملكة.