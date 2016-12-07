 ‏مواطنة لـ “الربيعة” بمستشفي عسير: “هيأوا القسم الذي تتجول فيه ولكن ودنا تشوف الآخر”.. والوزير يستجيب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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‏مواطنة لـ “الربيعة” بمستشفي عسير: “هيأوا القسم الذي تتجول فيه ولكن ودنا تشوف الآخر”.. والوزير يستجيب

‏مواطنة لـ “الربيعة” بمستشفي عسير: “هيأوا القسم الذي تتجول فيه ولكن ودنا تشوف الآخر”.. والوزير يستجيب
المناطق_عسير

استوقفت مواطنة بمستشفى عسير، وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم (الأربعاء)، أثناء جولته في المستشفى، وطلبت منه تفقد أقسام أخرى غير التي جهزت لزيارته.

وأظهر مقطع فيديو الوزير ومسؤولي الوزارة والمستشفى أثناء تفقده مرافقها، فنادته إحدى المريضات، ورد عليها، فطلبت منه تفقد أقسام المستشفى التي لم تجهز لزيارته ليرى سوء حالتها قائلة: ‏”هيأوا القسم الذي تتجول فيه ولكن ودنا تشوف الآخر”.

واستجاب الوزير مباشرة لطلبها، وتوجه برفقة من معه إلى غرفة رقم 4، حيث كشف فيديو آخر عن الحوار الذي دار بينه وبين إحدى المريضات، التي ذكرت أنها نومت في قسم الباطنية وقسم الجراحة بالمستشفى، واصفة حال المستشفى بالسوء الشديد، وأعربت عن استيائها من حال مرافق المستشفى، فيما برر أحد مسؤولي المستشفى بأن الأقسام التي ذكرتها المواطنة لم يشملها التحديث بعد.

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