 “المقاومة” تكبد الانقلابيين خسائر فادحة في البيضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“المقاومة” تكبد الانقلابيين خسائر فادحة في البيضاء

“المقاومة” تكبد الانقلابيين خسائر فادحة في البيضاء
المناطق - الرياض:

دعا قائد المقاومة في محافظ البيضاء وسط اليمن، الشيخ عبد القوي سالم الحميقاني، الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي إلى دعم عملية تحرير المدينة من ميليشيات المخلوع صالح والحوثيين.

واجتاح الحوثيون قوات موالية للمخلوع صالح محافظ البيضاء اليمنية في الـ11 من فبراير (شباط) 2015، لكن هذا الاجتياح وفقاً للشيخ الحميقاني قوبل بمقاومة شعبية من قبائل أهل حميقان.

وأكد الحميقاني، أن “مقاومة البيضاء كبدت الانقلابيين خسائر فادحة وخاصة في جبهات الزاهر وذي ناعم”.

ودعا الحميقاني وهو زعيم قبيلة أل حميقان، الحكومة الشرعية ودول التحالف إلى دعم عملية تحرير مدينة البيضاء وسط البلاد. مؤكداً أن تحريرها سوف يسهم في تضييق الخناق على الانقلابيين.

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