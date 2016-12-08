 اسرائيل: غاراتنا على سوريا لمنع تهريب سلاح دمار شامل إلى حزب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اسرائيل: غاراتنا على سوريا لمنع تهريب سلاح دمار شامل إلى حزب الله

اسرائيل: غاراتنا على سوريا لمنع تهريب سلاح دمار شامل إلى حزب الله
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأربعاء، في اجتماعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، إن الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على سوريا تهدف إلى منع تهريب أسلحة ومعدات متطورة وأسلحة “دمار شامل” إلى حزب الله، في لبنان.
ولم يكشف ليبرمان الذي نقلت تصريحاته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إذا كان للغارة التي شنتها إسرائيل حسب الحكومة السورية، فجر الأربعاء، علاقة بهذه الأسلحة التي تحدث عنها.

وتزامنت تصريحات ليبرمان الذي كان يتحدث للدبلوماسيين الأوروبيين، مع نشر الجيش الإسرائيلي، على أحد حساباته على تويتر خريطة دقيقة لجنوب لبنان قال إنها خريطة بجميع المواقع والأماكن التابعة لحزب الله.

وأكد الحساب أن الخريطة تُحدد المواقع العسكرية ومخازن السلاح، التي أقامها حزب الله في القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن الخريطة تهم 200 بلدة حولها الحزب إلى مواقع عسكرية، وتضم قرابة 10 آلاف هدف محتمل، إذا نشبت حرب بين إسرائيل والحزب.

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