مع ضغط القتال.. هروب جماعي للسوريين من شرق حلب

قالت الأمم المتحدة إن مئات من السوريين هربوا من شرق حلب لينضموا إلى آلاف المدنيين الذين نزحوا من المدينة المحاصرة، في وقت واصلت فيه قوات النظام السوري وميليشيات متحالفة معها تقدمها بشرق المدينة.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة الأربعاء، إن مزيدا من السوريين هربوا من شرق حلب مع ورود أنباء عن وصول نحو 800 إلى مصنع مهجور للقطن في حي جبرين بغرب حلب خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، بالإضافة إلى وصول 1260إلى حي هنانو. حسب رويترز.

وقال المسؤول في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن مدنيين لايزالون يصلون في حافلات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من المدينة قبل توجههم إلى مواقع أخرى أو بقائهم مع أفراد أسرهم.

وأضاف أن هؤلاء ينضمون إلى ما يقدر بنحو 31500 شخص نزحوا بالفعل من شرق حلب على مدى الأسبوع المنصرم.

وقال “الأمم المتحدة تشعر بقلق شديد على صحة وسلامة وحماية المدنيين في حلب لا سيما العالقين في الجزء المحاصر من الجانب الشرقي للمدينة مع انتشارالقتال بشكل كبير واشتداده في الساعات الأربع والعشرين الماضية.”