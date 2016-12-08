 (فيديو) طالب إيراني: قتل 500 ألف وأبيدت أجيال .. التاريخ لن يرحمنا بسبب أطفال سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) طالب إيراني: قتل 500 ألف وأبيدت أجيال .. التاريخ لن يرحمنا بسبب أطفال سوريا

(فيديو) طالب إيراني: قتل 500 ألف وأبيدت أجيال .. التاريخ لن يرحمنا بسبب أطفال سوريا
المناطق - وكالات:

بثت مواقع التواصل الإجتماعي الناطقة بالفارسية فيديو لطالب إيراني احتج، الثلاثاء، في تجمع بجامعة “أمير كبير” بمناسبة يوم الطلاب، على موقف بلاده من المأساة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري على ضوء دعم طهران لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال الطالب “دون أدنى شك نحن مدانون أمام دموع أطفال سوريا”.

مضيفا أن “التاريخ هو أعدل محكمة ومن شأنه أن يديننا.. وأنا على ثقة بأن التاريخ سيديننا ‌‌‌لأننا اخترنا الصمت تجاه الإبادة الجماعية المأساوية في سوريا”.

ووجه هذا الطالب كلمته إلى علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني الذي كان حاضرا في صالة الجامعة بمناسبة يوم الطلاب قائلا: “يا سيد مطهري، هذا هو واجبكم أنتم، فنحن لا نتوقع كثيرا من الآخرين، ولكن أنت صوت الشعب لذا نتوقع منك”.

يذكر أن مطهري ينتقد بين الحين والآخر الوضع في إيران إلا أن السلطات الإيرانية تتعامل معه بحذر شديد فهو ابن منظر نظام الجمهورية الإسلامية آية الله مرتضى مطهري الذي تم اغتياله في بداية انتصار الثورة في إيران.

ثم تساءل هذا الطالب في وسط تصفيق سائر الطلاب قائلا “هل نحن في سوريا نقف في جبهة الحق؟ فقد قتل 500 ألف وأبيدت أجيال ودمرت سوريا! أين نقف نحن من هذه اللعبة؟ دون أدنى شك فإن دموع أطفال سوريا ستحكم علينا بالإدانة.

وتابع، وسط تصفيق زملائه الطلاب، “للأسف لم نسمع أي صوت يذكر ولا أحد يعارض الرواية المحتكرة (رواية الحكومة عن الوضع في سوريا) حتى مطهري لم نسمع له صوت يذكر”.

وأنهى هذا الطالب الذي كسر حاجز الخوف قائلا “هذا هو مطلبنا، فأظن إن كنا لا نريد أن نصبح مدانين من قبل التاريخ علينا أن نحدد موقفنا (من سوريا)”.

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