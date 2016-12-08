 تعرف على تفاصيل قطار دول الخليج بسرعة 220 كلم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تعرف على تفاصيل قطار دول الخليج بسرعة 220 كلم

تعرف على تفاصيل قطار دول الخليج بسرعة 220 كلم
المناطق - وكالات

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن المجلس الأعلى في ختام القمة 37 بالبحرين، أكد أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس التي يتجاوز مجموع أطوالها 2117 كلم، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين

في هذا السياق، أكد وزير النقل السعودي الدكتور سليمان الحمدان، أنه تم إنجاز أجزاء كبيرة من المشروع في السعودية، حيث يبلغ طول خط القطار داخل الأراضي السعودية 663 كلم، وقدرت سرعة قطارات نقل الركاب بـ220كلم/ساعة، ولقطارات نقل البضائع بما بين 80-120كلم/ساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.

ومن المقرر أن يبدأ مسار الخط الحديدي الخليجي من مدينة الكويت، مروراً بمدينة الدمام بالسعودية إلى مملكة البحرين عن طريق الجسر المقترح إنشاؤه الموازي لجسر الملك فهد، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر، عن طريق منفذ سلوى، وكذلك سيربط دولة قطر مع مملكة البحرين عبر جسر قطر – البحرين المزمع إنشاؤه بينهما، ومن السعودية مروراً بمنفذ البطحاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي – العين، ومن ثم إلى سلطنة عمان عبر صحار إلى مسقط.

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