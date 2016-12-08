تسجيل صوتي “مسرب” يفضح انهيار قادة الحوثيين.. وتجهيزهم لجوازات للسفر إلى إيران

اعترف قادة في الميليشيات الحوثية بتعرضهم لهزائم متكررة على يد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في عدد من المحافظات والمدن اليمنية.

جاء ذلك خلال تسجيل صوتي نشرت مقتطفاته صحيفة “الوطن”، حيث أكدوا أن الحل الوحيد لمواجهة شراسة مقاتلي الشرعية هو تجهيز جوازات سفرهم والهرب إلى إيران.

كما فضح التسجيل، الحالة النفسية السيئة التي يشعر بها القادة الحوثيون، ودرجة فقدانهم للثقة في زعماء التنظيم الذين يرون أنهم ليسوا سوى أدوات في أيدي الإيرانيين.

ويتحدث في التسجيل الصوتي اثنان من القادة في الميليشيات الحوثية، أكدا عدم جدوى الاستمرار في المعارك، موضحين أنهم وقعوا ضحية للتحالف مع علي عبدالله صالح الذي ساهم في توريطهم في حرب خاسرة.