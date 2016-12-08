 دياز: “القتالية” سلاح الهلال.. ومواجهاتنا “نهائية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دياز: “القتالية” سلاح الهلال.. ومواجهاتنا “نهائية”

دياز: “القتالية” سلاح الهلال.. ومواجهاتنا “نهائية”
المناطق_الرياض

وصف رامون دياز، المدير الفني للهلال، كافة مواجهات فريقه الأزرق المقبلة بالنهائية، مشددا في الوقت ذاته على أن لقب مسابقة الدوري لن يتحقق لفريقه سوى باحترام الخصوم والمنافسين.

ووجه دياز عدة رسائل للاعبيه قبل لقاء الفريق أمام الوحدة غدا الخميس، في المرحلة 12 من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وشدد قائد الدفة الفنية للأزرق على أن اللقب لن يتحقق للهلال، سوى باحترام كافة الخصوم حتى نهاية المسابقة، مطالبا اللاعبين برفع شعار “القتالية” في جميع المواجهات المقبلة، واعتبار كل لقاء بمثابة مباراة نهائية.

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