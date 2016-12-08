آيفون الجديد.. “لن يشبه الأجيال السابقة من الآيفون”

أهم التسريبات هي التي كشفها المحلل المالي مينغ تشي كو، من مؤسسة KGI Securities والمعروف عالميا بأنه الأكثر صدقية في المعلومات التي يقدمها بشأن منتجات شركة أبل قبل إطلاقها.

مينغ أكد في تسريبات نقلها موقع “ماك رومارز” أن آيفون المقبل سيطرح في 2017 بـ 3 قياسات (وليس قياسين فقط)، حيث سيكون أكبر آيفون بشاشة من قياس 5.8 بوصة.

والأهم من ذلك، أن الطرازات الثلاثة ستعتمد على هيكل زجاجي، سيضيف ميزة هامة جدا إلى الهاتف الجديد وهي ميزة الشحن اللاسلكي.

أما الشاشة، فستقوم أبل، حسب التسريبات، باستبدال تقنية LCD بشاشات أكثر فعالية تعتمد على تقنية OLED، وهو أمر أكدته صحيفة “وول ستريت جورنال” وفقا لمصادرها.

وأضافت التسريبات أن شاشات OLED في هواتف آيفون ستكون في عام 2017 منحنية تعتمد على تقنية تعرف باسم “Edgeless Display”.

يذكر أن أبل تطرح جيل جديد من هواتف آيفون الذكية في الربع الأخير من كل عام، وكان آخر ما أصدرته آيفون 7 وآيفون 7 بلس في سبتمبر من العام الحالي.