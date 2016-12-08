 سقوط مقاتلة أمريكية في البحر و فقدان طيارها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سقوط مقاتلة أمريكية في البحر و فقدان طيارها

سقوط مقاتلة أمريكية في البحر و فقدان طيارها
المناطق_وكالات

 

كشف مسؤولون أن طيارا في مشاة البحرية الأميركية فقد بعد أن قفز من مقاتلته قبالة ساحل اليابان يوم الأربعاء.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن الكابتن جيف ديفيس إن الطيار المكلف بالعمل في سلاح الطيران بمشاة البحرية الأميركية في أوكيناوا باليابان كان في مهمة تدريبية روتينية على طائرة من طراز إف/إيه-18 هورنيت.”

وأضاف الجيش الأميركي في بيان إن الطيار قفز على مسافة نحو 190 كيلومترا جنوب شرقي إيواكوني في اليابان. وقال متحدث عسكري إن المقاتلة سقطت فوق الماء.

وتبحث أطقم الإنقاذ اليابانية والأميركية عن الطيار، فيما يجري التحقيق بسبب الحادث.

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