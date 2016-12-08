سقوط مقاتلة أمريكية في البحر و فقدان طيارها

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن الكابتن جيف ديفيس إن الطيار المكلف بالعمل في سلاح الطيران بمشاة البحرية الأميركية في أوكيناوا باليابان كان في مهمة تدريبية روتينية على طائرة من طراز إف/إيه-18 هورنيت.”

وأضاف الجيش الأميركي في بيان إن الطيار قفز على مسافة نحو 190 كيلومترا جنوب شرقي إيواكوني في اليابان. وقال متحدث عسكري إن المقاتلة سقطت فوق الماء.

وتبحث أطقم الإنقاذ اليابانية والأميركية عن الطيار، فيما يجري التحقيق بسبب الحادث.