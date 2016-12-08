الزياني: نعمل على تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج بالاقتصاد الخليجي

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن المجلس يريد أن يعمل على الجانب الإنساني مع الأشقاء اليمنيين، وكذلك الوصول إلى حل سلمي وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني خالد الخليفة، في المنامة البارحة: “إن هذه تمثل روح التعاون مع اليمن، ورغبة قادة دول المجلس لدعمه”.

وأشار إلى مكانة اليمن لدى دول المجلس، قائلا: “جهود دول الخليج منذ عام 2011 تصب في أن يتم إيجاد عملية سلمية وحفظ الدماء اليمنية ومساعدة اليمن على عدم الانزلاق في حرب أهلية، وهو أساس المبادرة الخليجية بالحل السلمي ودعم الشرعية وإعادتها وبسط سيطرة السلطات الشرعية على كافة الأراضي اليمنية”.

ولفت الى أن مجلس التعاون الخليجي استجاب لهذا الطلب بهدف العودة للحل السياسي، وأن المجلس يعمل على الجانب الإنساني مع اليمن.