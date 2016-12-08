 الزياني: نعمل على تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج بالاقتصاد الخليجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب يرشح جون كيلي لمنصب وزير الأمن الداخلي الزياني: نعمل على تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج بالاقتصاد الخليجي 2500 متطرف أوروبي في ساحات القتال في سوريا والعراق سقوط مقاتلة أمريكية في البحر و فقدان طيارها آيفون الجديد.. “لن يشبه الأجيال السابقة من الآيفون” دياز: “القتالية” سلاح الهلال.. ومواجهاتنا “نهائية” نائب خادم الحرمين يدشن عدداً من المشروعات والمبادرات التقنية لمركز المعلومات الوطني برلمان بريطانيا يوافق على الجدول الزمني لبريكست الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من الانقلابيين في شبوة أمير جازان: المنطقة حظيت بأولوية من القيادة الرشيدة في جميع المجالات اليوم سيتحول إلى 25 ساعة شاهد.. حفرة تبتلع سيارة شرطة ومصرع قائدتها

الزياني: نعمل على تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج بالاقتصاد الخليجي

الزياني: نعمل على تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج بالاقتصاد الخليجي
المناطق_الرياض

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن المجلس يريد أن يعمل على الجانب الإنساني مع الأشقاء اليمنيين، وكذلك الوصول إلى حل سلمي وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني خالد الخليفة، في المنامة البارحة: “إن هذه تمثل روح التعاون مع اليمن، ورغبة قادة دول المجلس لدعمه”.

وأشار إلى مكانة اليمن لدى دول المجلس، قائلا: “جهود دول الخليج منذ عام 2011 تصب في أن يتم إيجاد عملية سلمية وحفظ الدماء اليمنية ومساعدة اليمن على عدم الانزلاق في حرب أهلية، وهو أساس المبادرة الخليجية بالحل السلمي ودعم الشرعية وإعادتها وبسط سيطرة السلطات الشرعية على كافة الأراضي اليمنية”.

ولفت الى أن مجلس التعاون الخليجي استجاب لهذا الطلب بهدف العودة للحل السياسي، وأن المجلس يعمل على الجانب الإنساني مع اليمن.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>