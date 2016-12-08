ترامب يرشح جون كيلي لمنصب وزير الأمن الداخلي

قرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ترشيح الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جون كيلي الذي شارك في القتال في العراق، وزيرا للأمن الداخلي، بحسب ما أورد الإعلام الأميركي.

وفي حال تأكد ذلك سيكون كيلي ثالث جنرال متقاعد — وجميعهم من قوات المارينز – يرشحه ترامب لمنصب وزاري في إدارته الجديدة.

ولم يؤكد مكتب ترامب للمرحلة الانتقالية ترشيح كيلي بسبب وجوده خارج البلاد على ما يبدو.

وكيلي (66 عاما) هو القائد السابق للقيادة الأميركية الجنوبية، وكان قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق من 2008 الى 2009.

ورقي إلى رتبة جنرال في مارس 2003 أثناء مشاركته في القتال في العراق، في أول مرة يتم فيها ترقية كولونيل في الجيش أثناء المعارك منذ 1951.

وقتل ابنه الأصغر في المعارك في أفغانستان في 2010.

واختار ترامب عددا غير مسبوق من الجنرالات المتقاعدين لشغل مناصب وزارية وهم الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزيرا اللدفاع، والجنرال المتقاعد مايكل فلين مستشارا للأمن القومي.