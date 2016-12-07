دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل القرعة والمتأهلين لدور الـ 16

اكتمل عقد الفرق الـ16 المتأهلة إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا لمنافسة ريال مدريد على اللقب. فمن هي هذه الفرق؟ وكيف ستجري قرعة الدور المقبل؟

الفرق التي فازت في المراكز الأولى بالمجموعات الثمانية هي أرسنال وليستر سيتي الإنجليزيين، وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبروسيا دورتموند الألماني، ويوفنتوس ونابولي الإيطاليين، بالإضافة إلى موناكو الفرنسي.

أما الفرق التي حلت في المراكز الثانية فهي بايرن ميونخ وباير ليفركوزن الألمانيين، وبنفيكا وبورتو البرتغاليين، وإشبيلية وريال مدريد الإسبانيين، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جرمان الفرنسي.

تفاصيل القرعة

تجري قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في 12 ديسمبر المقبل في مدينة نيون السويسرية.

ستجرى القرعة عبر وضع أسماء الفرق في وعائين يحوي أحدهما الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، بينما يحتوي الثاني على الفرق التي حلت ثانيا.

وتقام القرعة بشرط ألا يلعب أي فريق مع آخر كان معه في نفس المجموعة أو ينتمي إلى نفس البلد.

وستجرى مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في 14-15 و21-22 من شهر فبراير العام المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الدور مواجهات قوية بسبب حلول فرق قوية في المركز الثاني مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان.