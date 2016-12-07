“التدريب التقني” يقدم دبلومات مجانية لأبناء شهداء الواجب في المعاهد الأهلية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تقديم برامج دبلوم مجانية لأبناء شهداء الواجب في المعاهد ومراكز التدريب الأهلية في مختلف مناطق المملكة، وسيبدأ التسجيل بها مع انطلاقة فعاليات المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن الذي سينعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال في مدينة الرياض خلال الفترة 14-16 ربيع الأول 1438هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن هذا الإجراء يأتي تقديراً من المؤسسة لما قدمه شهداء الواجب -رحمهم الله –دفاعاً عن دينهم ووطنهم وانطلاقاً من مسؤولية المؤسسة الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه.

وأضاف أن تسجيل الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية سيكون متاحاً خلال فترة انعقاد المعرض التقني المصاحب للمؤتمر ، وتتمثل البرامج التدريبية المقدمة في دورات تدريبية طويلة ودبلومات في عدة تخصصات كاللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والشبكات وغيرها من التخصصات الأخرى، حسب احتياج المتقدمين وفي أكثر من (900) معهد ومركز تدريبي بمختلف مناطق المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة، إلى أن المعرض التقني سيفتح أبوابه للزوار من أفراد المجتمع خلال الفترة الصباحية يومي الأربعاء والخميس القادمين من الساعة (8) صباحاً حتى (3) عصراً، وسيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة من أبرزها تقديم دورات مجانية قصيرة للزوار في صيانة أجهزة الجوال، وذلك بعد أن شهدت الكليات والمعاهد التقنية في الأشهر الماضية إقبالاً من أفراد المجتمع على الدورات المجانية للجوال، حيث تجاوز عدد المتقدمين حتى الآن أكثر من ( 100 ) ألف متقدم ومتقدمة.

وسيشارك في المعرض التقني عدد من الكليات التقنية العالمية والمعاهد التي ستقوم بدورها بتقديم وعرض التخصصات المتاحة لديها لخريجي المرحلة الثانوية وتتيح خلال المعرض للطلاب إمكانية التسجيل المباشر بالكليات .

كما ستقدم العديد من الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص بالمعرض العديد من الأنشطة للزوار ومن أبرزها شركة أرامكو السعودية ,صندوق تنمية الموارد البشرية, شركة سامسونج, شركة سيسكو, شركة سيمنس ,وغيرها من الجهات الأخرى.