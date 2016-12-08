تقرير..تطابق الرؤى والمواقف بين دول الخليج وبريطانيا حول سياسات إيران العدائية في المنطقة

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لأعمال القمة السابعة والثلاثين على ضرورة تغيير إيران لسياستها في المنطقة، كما استنكر قادة مجلس التعاون الخليجي ما وصفوه باستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لهذه الدول.

كما طالب القادة الخليجيون في بيانهم الختامي إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث،واستنكروا تدخلات إيران في الشئون الداخلية لدول المنطقة, كما أدانوا تسييس إيران لفريضة الحج.

وفي الوقت نفسه أكد القادة عزمهم تطوير المنظومة الأمنية والدفاعية للخليج, والتي من المتوقع أن تلعب المملكة المتحدة دوراً رئيسياً في تعزيزها، حيث أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي” التي كانت ضيف شرف للقمة أن المملكة المتحدة ستستثمر “3” مليارات جنية استرليني في المجالات الدفاعية في المنطقة خلال العقد المقبل، مشددةً على أن أمن الخليج هو أمن المملكة المتحدة.

هذا و تعهدت “تيريزا ماى” بالعمل على التصدي لما وصفته بأنشطة إيران العدائية, حيث قالت : “المملكة المتحدة ملتزمة بشكل كامل بشراكتها الإستراتيجية مع دول الخليج في مواجهة التهديد الإيراني, ونجحنا في الحصول على صفقة تحد من إمكانية امتلاك إيران لأسلحة نووية لأكثر من عقد من الزمن, ولكن علينا أيضا كبح تصرفات إيران العدوانية في لبنان والعراق واليمن وسوريا ومنطقة الخليج, في الوقت ذاته ستقدم بريطانيا التزاماً دائماً لأمن طويل المدى في الخليج بما في ذلك إنشاء قاعدة بحرية في البحرين ومركز تدريب في عُمان” .

وتطرقت القمة لقضايا عدة أخرى لا سيما التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية, التي اعتبرها قادة المجلس ركيزة أساسية لدعم أمن واستقرار المنطقة. وفي هذا الإطار أكد القادة الخليجيون على أهمية تسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة, والاتحاد الجمركي, والربط المالي فيما بينهم.