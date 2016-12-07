إنقاذ 42 من ركاب السفينة اليمنية الغارقة قبالة سقطرى

أكدت السلطات الحكومية في محافظة حضرموت، إنقاذ 42 ‏ناجيًا، من ركاب السفينة اليمنية التي تعرضت للغرق الثلاثاء الماضي، ‏قبالة ساحل جزيرة سقطرى جنوب البلاد.‏

وأوضح، محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، أن ‏عمليات الإنقاذ وجهود البحث لا تزال مستمرة للوصول إلى ‏ناجين.‏

وأجرى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الليلة الماضية، ‏اتصالاً هاتفيًا بمحافظ حضرموت، لمتابعة جهود البحث والإنقاذ ‏التي تقوم بها قوات خفر السواحل اليمنية بمشاركة من قوات ‏التحالف العربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وكانت السفينة المخصصة لنقل البضائع، تقل ستين راكبا، من ‏سكان جزيرة سقطرى، قبل أن تواجه الغرق على بعد 29 ميلاً ‏من ساحل الجزيرة الغربي في اتجاه جزيرة قلنسية.‏