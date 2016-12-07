أكدت السلطات الحكومية في محافظة حضرموت، إنقاذ 42 ناجيًا، من ركاب السفينة اليمنية التي تعرضت للغرق الثلاثاء الماضي، قبالة ساحل جزيرة سقطرى جنوب البلاد.
وأوضح، محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، أن عمليات الإنقاذ وجهود البحث لا تزال مستمرة للوصول إلى ناجين.
وأجرى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الليلة الماضية، اتصالاً هاتفيًا بمحافظ حضرموت، لمتابعة جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها قوات خفر السواحل اليمنية بمشاركة من قوات التحالف العربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وكانت السفينة المخصصة لنقل البضائع، تقل ستين راكبا، من سكان جزيرة سقطرى، قبل أن تواجه الغرق على بعد 29 ميلاً من ساحل الجزيرة الغربي في اتجاه جزيرة قلنسية.
إنقاذ 42 من ركاب السفينة اليمنية الغارقة قبالة سقطرى
أكدت السلطات الحكومية في محافظة حضرموت، إنقاذ 42 ناجيًا، من ركاب السفينة اليمنية التي تعرضت للغرق الثلاثاء الماضي، قبالة ساحل جزيرة سقطرى جنوب البلاد.
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