 إنقاذ 42 من ركاب السفينة اليمنية الغارقة قبالة سقطرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إنقاذ 42 من ركاب السفينة اليمنية الغارقة قبالة سقطرى

إنقاذ 42 من ركاب السفينة اليمنية الغارقة قبالة سقطرى
المناطق - واس

أكدت السلطات الحكومية في محافظة حضرموت، إنقاذ 42 ‏ناجيًا، من ركاب السفينة اليمنية التي تعرضت للغرق الثلاثاء الماضي، ‏قبالة ساحل جزيرة سقطرى جنوب البلاد.‏
وأوضح، محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، أن ‏عمليات الإنقاذ وجهود البحث لا تزال مستمرة للوصول إلى ‏ناجين.‏
وأجرى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الليلة الماضية، ‏اتصالاً هاتفيًا بمحافظ حضرموت، لمتابعة جهود البحث والإنقاذ ‏التي تقوم بها قوات خفر السواحل اليمنية بمشاركة من قوات ‏التحالف العربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏
وكانت السفينة المخصصة لنقل البضائع، تقل ستين راكبا، من ‏سكان جزيرة سقطرى، قبل أن تواجه الغرق على بعد 29 ميلاً ‏من ساحل الجزيرة الغربي في اتجاه جزيرة قلنسية.‏

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