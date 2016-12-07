 موسكو : روسيا و أمريكا قريبتان من التفاهم حول حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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موسكو : روسيا و أمريكا قريبتان من التفاهم حول حلب

موسكو : روسيا و أمريكا قريبتان من التفاهم حول حلب
المناطق_وكالات

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو وواشنطن تواصلان جهودهما المكثفة لإيجاد حلول مشتركة في سوريا وباتتا قريبتين من التفاهم حول تسوية الوضع في حلب.

وقال ريابكوف في تصريحات صحفية، الخميس، 8 ديسمبر: “أؤكد بدون شك أننا قريبون من التوصل إلى تفاهم، لكنني أحذركم من التوقعات المفرطة بهذا الشأن، علما أن خبرتنا من حوارنا مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، ولا سيما الأسابيع الأخيرة، يدفعنا إلى التحقق مرة بعد أخرى من ماهية المراحل التي تمر بها اتفاقاتنا”.

وأوضح أن الأيام القليلة الماضية، شهدت تبادلا كثيفا للوثائق حول حلب السورية. لكنه لفت إلى أن النصوص التي ينسقها الطرفان تتعرض للتعديل دائما بسبب تطورات الوضع الميداني المستمرة في حلب.

وأعاد إلى الأذهان أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري اجتمعا في مدينة هامبورغ الألمانية، مساء الأربعاء، وهو ثاني لقاء لهما خلال الأيام القليلة الماضية. وشدد على أن ذلك يعد دليلا آخر على كثافة الاتصالات بين الطرفين.

وأعرب ريابكوف عن أمله في أن تكون الاتفاقات الجديدة المرجوة بين موسكو وواشنطن حول سوريا أكثر متانة، بالمقارنة مع الاتفاق السابق الذي انهار في سبتمبر/أيلول الماضي.

لكنه أشار إلى أن روسيا تتحلى بحذر كبير، نظرا لعدم وجود ضمانات على تبني الإدارة الأمريكية مقاربة موحدة بشأن سوريا، وبقاء المخاوف من أن يحاول بعض المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض أو في البنتاغون إفشال الاتفاقات مع روسيا مجددا.

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