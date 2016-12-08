أمير منطقة جازان يتفقد عدد من القرى والمواقع السياحية بفرسان

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس عدد من القرى والمواقع السياحية بمحافظة فرسان وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير العميد ركن الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

واستهل سموه الجولة بزيارة قرية السقيد ، حيث دشن سموه مركز الرعاية الأولية بالسقيد بتكلفة إجمالية بلغت 3,500,000 ريال , مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور محمد بن خالد عبدالعالي عن المركز والخدمات التي يقدمها لأهالي القرية والقرى المجاورة.

ووقف أمير منطقة جازان على سير العمل بمشروع إنشاء وتجهيز كلية العلوم والآداب بمحافظة فرسان التابعة لجامعة جازان الجاري تنفيذه بأكثر من 93,530,000 ريال.

إثر ذلك قام سموه بزيارة مماثلة لقرية ختب التقى خلالها أهالي القرية وبحث معهم احتياجات القرية من المشروعات الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى ، موجهاً سموه ببحث تلك الاحتياجات والعمل على توفيرها وفق الخطط والآليات المتبعة في ذلك.

كما زار سمو أمير منطقة جازان قرية القصار الأثرية بمحافظة فرسان واطلع على ما تضمه القرية من معروضات تراثية وما شهدته من تطوير ، مبدياً إعجابه بما اطلع عليه خلال الجولة.

حضر الجولة وكيل إمارة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة ومدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي ,ومدير حرس الحدود بجازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي ,ومحافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني ,ومدراء الإدارات الحكومية وعدد من المسؤولين بالمنطقة.