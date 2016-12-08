العليان يرعى حفل تقاعد مدير مكتب العمل بالطائف

برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله العليان اقام مكتب العمل بالطائف حفل تقاعد لمديره السابق الاستاذ خالد الوقداني، مساء أمس الاربعاء، بحضور مدير مكاتب العمل في العاصمة المقدسة الاستاذ حمدي يونس، ومدير مكاتب العمل والتمنية الاجتماعية بالطائف حسين وموظفي مكتب العمل بالطائف، وحضور جمع كبير من المسؤولين وأعيان المحافظة وزملاء الاستاذ خالد الوقداني ، وذلك بفندق الهدا رمادا.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات الخطابية والترحيبية، وفي نهاية الحفل تسلم المحتفى به عدداً من الهدايا التذكارية.