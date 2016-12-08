طهران مستمرة بسياستها العدوانية : الجزر الإماراتية جزء لا يتجزأ من إيران

هاجمت إيران دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد البيان الختامي لقمة المنامة في البحرين، متهمة إياها “بالتدخل في شؤون طهران الداخلية”، بعد تجديد المجلس الدعوة إلى إعادة الجزر الإماراتية المحتلة إلى أصحابها، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، الخميس.

وزعم قاسمي حسب “مهر” و”تسنيم” للأنباء، أن “الجزر، جزءٌ لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية”، كاستمرار في سياستها العدوانية ومحاولة لتضليل الحقائق الدامغة، وتغطية قيام إيران عام 1971 باحتلال الجزر الثلاث.

واستفاض المتحدث، معتبراً أن المطالبات الخليجية لن تؤثر “على وحدة أراضي وسيادة إيران على هذه الجزر”.

كما هاجم بهرام قاسمي دول الخليج بسبب إدانتها “تسييس إيران لموسم الحج، والتدخل في شؤون البحرين” مشدداً على “أن السياسة المبدئية لإيران، تقوم على حسن الجوار والإحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”، علماً أن إيران لا تنفك تحرض على السعودية، وتدعم الانقلابيين في اليمن وتشارك في قتل السوريين، وتحكم قبضتها على لبنان والعراق.