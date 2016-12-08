 أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لجميعة البر بأبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لجميعة البر بأبها

أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لجميعة البر بأبها
المناطق- عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس جمعية البر بأبها بمكتبه بالإمارة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن فحاس والذي قدم تقرير للبرامج والمشاريع المنفذة لعام 1437هـ

وأوضح الشيخ ” بن فحاس ” أن التقرير اشتمل على ماتم انجازه من أعمال اجتماعية هدفها تحقيق غاية سامية نبيلة لخدمة المجتمع من خلال التكافل والتراحم الذي أمرنا به ديننا الحنيف نحو من هم بحاجة لمد يد العون والمساعدة من الأيتام والاسر المحتاجة والتدريب والتأهيل لتكوين أسرة منتجة فاعلة في المجتمع إضافة إلى مساعدة المرضى وأسر السجناء وذوي الإعاقة , إضافة إلى البرامج الموسمية التي نفذتها الجمعية خلال العام مستمدة التوجيه من سمو أمير المنطقة , مبيناً أن اجمالي المبالغ التي تم دفعها للبرامج والمشاريع لعام 1437 هـ بلغت 52550592 ريال و استفادت منها 15507 أسرة .

وقدم أمين جمعية البر بابها شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية على مايوليه من أهتمام بالغ ومتابعة دائمة لسير أعمال الجمعية , كما قدم شكره للجهات الداعمة والمساندة لها .

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