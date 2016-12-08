 رئيس مكتب التدريب التقني بعسير يتفقد كليات ومعاهد بيشة وتثليث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رئيس مكتب التدريب التقني بعسير يتفقد كليات ومعاهد بيشة وتثليث

رئيس مكتب التدريب التقني بعسير يتفقد كليات ومعاهد بيشة وتثليث
المناطق - عسير

قام رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق وفريق العمل المرافق له بزيارة تفقدية للكلية التقنية في بيشة والمعهد الثانوي الصناعي ببيشة وأيضًا المعهد الصناعي بتثليث واستمرت هذه الزيارة على مدى اليومين الماضين حيث تم الاطلاع على سير العمل بالأقسام التدريبية والادارية والورش و المعامل وعقد اجتماعات مع عمداء الكليات و مدراء المعاهد ووكلائهم ومناقشة خطط التحسين الخاصة بكل منها والمبنية على تقارير الفريق الخارجي لمنهجية الجودة , وركز خلال الزيارة على تحقيق اعلى معايير الجودة بما يسهم في تحقيق  رؤية المملكة  2030.

وكرّم رئيس مكتب التدريب التقني والمهني في عسير على هامش الزيارة عمداء كلية التقنية في بيشة السابقين المهندس عبدالله الشهراني والمهندس عبدالله القرني ومدير المعهد الثانوي الصناعي ببيشة السابق سعد الشمراني ومدير فرع الكلية في بلقرن عايض الشهراني نظيرًا لما قدموه ويقدمونه من جهود تُحسب لهم ولزملائهم لتميّز وحدات التدريب التقني والمهني في المنطقة.

من جهتهم شكرَ المكرمون رئيس مكتب التدريب التقني والمهني على التكريم والجهود المبذولة من المكتب لدعم الوحدات التدريبية بشكل عام.

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