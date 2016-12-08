سوريا: مقتل 26 من قوات النظام بهجوم لداعش شرق حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل ما لا يقل عن 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ضباط وإصابة آخرين بجراح، خلال هجمات عنيفة ومتزامنة نفذها عناصر تنظيم داعش في محيط حقول جزل والمهر وشاعر النفطية، ومحيط منطقة حويسيس، بالبادية الشرقية لحمص.

وقال المرصد في بيان اليوم الخميس، إن “التنظيم تمكن على إثر الهجمات من انتزاع السيطرة على عدد من الحواجز والمواقع والنقاط والتلال، مجبراً قوات النظام على التراجع والانسحاب من نقاط تمركزها”.

وحسب المرصد، ترافقت الاشتباكات مع استهدافات مكثفة ومتبادلة وتفجيرات هزت منطقة الاشتباك، فيما وردت معلومات مؤكدة عن مقتل وجرح عناصر من تنظيم داعش.