اجتماع دولي في فرنسا يبحث وضع حلب

يجتمع وزراء خارجية مجموعة أصدقاء الشعب السوري نهاية الأسبوع في باريس، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لبحث سبل التوصل إلى وقف القتال في مدينة حلب السورية.

وقالت الخارجية الأميركية أمس، إن كيري سيلتقي نظراءه من فرنسا وألمانيا وقطر، في اجتماع باريس وسيتم بحث سبل وقف مؤقت للقتال في حلب.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أعلن نهاية الشهر الماضي عن عقد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري في باريس لبحث وقف المجازر ضد المدنيين واستئناف العملية السياسية في سوريا.

وقال إن الاجتماع ستشارك فيه فرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية وقطر والإمارات وتركيا والأردن، وانتقدت روسيا دعوة فرنسا إلى عقد هذا الاجتماع.

ويأتي اللقاء الجديد في باريس بعد تسارع الحملة العسكرية على مدينة حلب، وبعد فشل محاولات عديدة لإرساء هدنة مستدامة في حلب ومناطق أخرى في سوريا. كما يأتي بعد الاجتماع الذي عقد حول سوريا في مدينة هامبورغ الألمانية بين كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، والذي لم يحرز أي تقدم. وقال كيري إنه لن يشارك في اجتماع متعدد الأطراف بشأن سوريا كان سيعقد في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة روسيا.