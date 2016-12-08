بالأسماء .. تعليم الليث يعتمد إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية لمواجهة الحالات الطارئة

اعتمد مدير إدارة التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية للطوارئ ،على مستوى الإدارة للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ , وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي :

مديرالتعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي (رئيساً )

مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ حسين بن محمد الزبيدي (عضواً )

مدير قسم الطوارئ الأستاذ محمد بن عمر البارقي ( عضواً ومقرراً )

مدير إدارة شؤون المباني المهندس عبدالله بن مصنف اليزيدي ( عضواً)

مدير قسم خدمات الطلاب الأستاذ طليمس بن محمد المهداوي (عضواً )

مدير قسم الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ( عضواً)

أمين إدارة التعليم الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد البدواني (عضواً )

مدير قسم الخدمات العامة الأستاذ هلال بن رداد الرحماني (عضواً )

بدوره أوضح المتحدث الرسمي ومدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي , أن مهام اللجنة تتضمن : مباشرة الحالات الطارئة في موقع الحدث , الاجتماع الفوري في حالة حدوث حالات طارئة واستمرار اللجنة بمتابعة الحدث , الانتقال لموقع الحدث وإعداد تقرير أولي بالحالة وتحديد متطلبات الدعم, متابعة سير معالجة الوضع في الموقع المتضرر , رفع تقارير يومية إلى لجنة الطوارئ بالوزارة حتى انتهاء الحدث والسعي لإعادة الأوضاع للحالة الطبيعية , إعداد تقرير نهائي متضمناً التوصيات والمرئيات