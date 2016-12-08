 بالأسماء .. تعليم الليث يعتمد إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية لمواجهة الحالات الطارئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالأسماء .. تعليم الليث يعتمد إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية لمواجهة الحالات الطارئة

بالأسماء .. تعليم الليث يعتمد إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية لمواجهة الحالات الطارئة
المناطق - مكة - عادل الزهراني

اعتمد مدير إدارة التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية للطوارئ ،على مستوى الإدارة للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ , وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي :
مديرالتعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي (رئيساً )
مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ حسين بن محمد الزبيدي (عضواً )
مدير قسم الطوارئ الأستاذ محمد بن عمر البارقي ( عضواً ومقرراً )
مدير إدارة شؤون المباني المهندس عبدالله بن مصنف اليزيدي ( عضواً)
مدير قسم خدمات الطلاب الأستاذ طليمس بن محمد المهداوي (عضواً )
مدير قسم الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ( عضواً)
أمين إدارة التعليم الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد البدواني (عضواً )
مدير قسم الخدمات العامة الأستاذ هلال بن رداد الرحماني     (عضواً )
بدوره أوضح المتحدث الرسمي ومدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي , أن مهام اللجنة تتضمن : مباشرة الحالات الطارئة في موقع الحدث , الاجتماع الفوري في حالة حدوث حالات طارئة واستمرار اللجنة بمتابعة الحدث , الانتقال لموقع الحدث وإعداد تقرير أولي بالحالة وتحديد متطلبات الدعم, متابعة سير معالجة الوضع في الموقع المتضرر , رفع تقارير يومية إلى لجنة الطوارئ بالوزارة حتى انتهاء الحدث والسعي لإعادة الأوضاع للحالة الطبيعية , إعداد تقرير نهائي متضمناً التوصيات والمرئيات

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