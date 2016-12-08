خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية شكر وتقدير لجلالة ملك البحرين إثر مغادرته المنامة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إثر مغادرته المنامة اليوم برقية شكر وتقدير لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين فيما يلي نصها : –

صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق إثر زيارتنا وحضورنا الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن نقدم خالص الشكر والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة.

جلالة الملك .. لقد سعدنا بلقاء إخواننا قادة دول المجلس ، وتجديد العزم على المضي قدماً في تعزيز سير مجلسنا لما يحقق مصالح بلداننا وشعوبنا ، كما أتاحت اللقاءات التي أجريناها مع جلالتكم تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة ، وعلى شعب مملكة البحرين الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار .. وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا.

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية