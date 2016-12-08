مفاوضات أميركية وتركية مع روسيا بشأن حلب

وبالتزامن مع ذلك تجري مفاوضات في مدينة هامبورغ الألمانية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن حلب.

وأعرب كيري عن تفاؤله باحتمال التوصل لاتفاق بشأن حلب بعد لقائه لافروف في هامبورغ.

من جهته، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو وواشنطن على وشك التوصل لتفاهم بشأن حلب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله: “في الأيام الماضية حدث تبادل مكثف للوثائق المتعلقة بالوضع في حلب”.

وأضاف: “نحن على وشك التوصل لتفاهم لكني أود أن أحذر من المبالغة في التوقعات”.

وحققت القوات النظامية السورية وحلفاؤها تقدما سريعا في حلب خلال الأيام الماضية حيت استعادت أكثر من 60 بالمئة من أحيائها الشرقية.