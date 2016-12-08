 مفاوضات أميركية وتركية مع روسيا بشأن حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مفاوضات أميركية وتركية مع روسيا بشأن حلب

مفاوضات أميركية وتركية مع روسيا بشأن حلب
المناطق - وكالات

تجري تركيا محادثات “مكثفة” مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار في مدينة حلب شمالي سوريا، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية في المدينة. وفقا للمتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبالتزامن مع ذلك تجري مفاوضات في مدينة هامبورغ الألمانية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن حلب.

وأعرب كيري عن تفاؤله باحتمال التوصل لاتفاق بشأن حلب بعد لقائه لافروف في هامبورغ.

من جهته، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو وواشنطن على وشك التوصل لتفاهم بشأن حلب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله: “في الأيام الماضية حدث تبادل مكثف للوثائق المتعلقة بالوضع في حلب”.

وأضاف: “نحن على وشك التوصل لتفاهم لكني أود أن أحذر من المبالغة في التوقعات”.

وحققت القوات النظامية السورية وحلفاؤها تقدما سريعا في حلب خلال الأيام الماضية حيت استعادت أكثر من 60 بالمئة من أحيائها الشرقية.

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